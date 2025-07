Justiça manda medir a qualidade do ar por suspeita de gases tóxicos em casas de Betim (MG)

A Justiça ordenou a medição do ar em casas próximas à uma refinaria, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, após denúncias de gases tóxicos afetando a população local. Moradores relatam problemas respiratórios desde 2020, após uma quebra na unidade da refinaria. A perícia, que incluirá monitoramento de gases específicos, será realizada por 24 horas. A Refinaria afirma operar com controle de emissões e monitorar continuamente a qualidade do ar, sustentando estar em conformidade com normas ambientais.



