Ladrão desastrado cai e quebra TV durante tentativa de furto em lavanderia de BH

Um ladrão desastrado quebrou uma televisão ao tentar furtar o aparelho em uma lavanderia no bairro Castelo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.



Nas imagens é possível ver que o homem escala máquinas de lavar para tentar retirar o aparelho, mas cai quando a TV solta do suporte.



Como o televisor estraga com a queda, o suspeito o deixa no local. Segundo o proprietário, o estabelecimento é administrado a distância e ele está muito assustado com o caso.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.