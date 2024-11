Ladrões invadem casa e levam R$300 mil em joias, em BH

Uma casa no bairro Bandeirantes, na região da Pampulha, em Belo Horizonte foi invadida por ladrões nesta terça-feira(12). Imagens do circuito de segurança registraram o momento em que os criminosos chegaram ao local. Eles reviraram todos os cômodos e em um dos quartos arrombaram um closet onde estavam cerca de R$300 mil em joias. Veja a reportagem no vídeo acima.