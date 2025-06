Ladrões invadem fazenda, matam três da mesma família e roubam R$ 14 mil em Curvelo (MG)

Um casal de idosos e o irmão do homem foram mortos depois de um assalto em uma fazenda na zona rural de Curvelo, a 170 km de Belo Horizonte. As vítimas foram amarradas e baleadas. Os criminosos levaram R$ 14 mil. O crime foi descoberto por um açougueiro que chegou à propriedade para abater porcos. A polícia investiga o caso como latrocínio e a brutalidade do crime chocou a comunidade local.



