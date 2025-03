Lei que permite a instalação de painéis luminosos na Praça Sete entra em vigor

A Prefeitura de Belo Horizonte sancionou a lei que prevê a instalação de painéis de led com publicidade, de até 40 metros de altura na Praça Sete, no centro de Belo Horizonte. A Lei, sancionada pelo prefeito em exercício Álvaro Damião, foi publicada no Diário Oficial do último sábado (08), e entrou imediatamente em vigor.



O projeto, inspirado na "Times Square" de Nova Iorque, autoriza a instalação de painéis de led de até 40 metros de altura na Praça Sete, para a veiculação de peças publicitárias. Os painéis poderão ser instalados, inclusive, nos prédios tombados pelo patrimônio. Porém, não poderão ocupar uma área maior do que 30% das fachadas. Outra obrigatoriedade é que os painéis transmitam, gratuitamente, uma hora de conteúdo da prefeitura por dia.



Segundo os autores do Projeto de Lei, os painéis de led poderão transformar a Praça Sete em um ponto turístico da cidade, além de ampliar o uso do espaço no período noturno e aumentar a sensação de segurança.