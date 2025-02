Macas do Hospital Maria Amélia Lins são levadas para Pronto-Socorro João 23

Telespectadores da Record Minas flagraram a retirada de macas do Hospital Maria Amélia Lins, nesta segunda-feira (24). A unidade do estado fechou o bloco cirúrgico no dia 6 de janeiro. À época, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, que gere a unidade, informou que interrompeu o funcionamento do bloco a danos em equipamentos e necessidade de uma reforma do espaço.



Desde o mês passado, as cirurgias ortopédicas e de trauma realizadas na unidade, passaram a ser feitas no pronto-socorro João 23, mesmo local para onde as macas retiradas do Hospital Maria Amélia Lins foram levadas. A diretora do sindicato dos funcionários da área de saúde alega que o Hospital João 23 está superlotado e que, além dos equipamentos, os profissionais do Maria Amélia Lins também têm sido transferidos.