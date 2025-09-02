Mãe é investigada após ameaçar filhos nas redes sociais em Governador Valadares (MG)

A Polícia Civil está investigando uma mulher de 22 anos de Governador Valadares após ela ameaçar seus três filhos nas redes sociais. Nos vídeos, usando filtros para esconder o rosto, ela declara: "Vou fazer com ela igual a minha mãe fazia comigo, vou bater nela com fiação". A gravação inclui ameaças a uma menina de três anos e menciona outros dois filhos, de um ano e dois meses. Depois que os vídeos viralizaram, a mãe fugiu com as crianças. O pai de dois dos três filhos procurou a polícia por preocupação com a segurança das crianças. A avó afirmou que a jovem foi embora com os menores, possivelmente em direção ao Rio de Janeiro. A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito para apurar o caso.



