Maior tragédia ambiental do país, rompimento da barragem em Mariana (MG) completa 9 anos

No dia 5 de novembro de 2015, a comunidade de Bento Rodrigues, distrito de Mariana, a 115 quilômetros de Belo Horizonte, foi devastada após o rompimento da Barragem de Fundão. Um tsunami com 45 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério percorreu um trajeto desde a região central de Minas Gerais até o litoral do Espírito Santo. A equipe da RECORD MINAS voltou até o local da tragédia, nove anos depois. Veja a reportagem especial no link acima.