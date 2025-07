Médica integrante do "bando da degola" é presa em condomínio em Belo Horizonte

A médica Gabriela Correa Ferreira da Costa, de 42 anos, foi presa em Belo Horizonte, após estar foragida desde 2022. Condenada a 46 anos de prisão por sua participação no "Bando da Degola", Gabriela foi cúmplice na morte de dois empresários em 2010. Apesar dos crimes, seu registro médico no CRM permanecia ativo, permitindo-lhe manter um consultório virtual. A prisão foi realizada sem resistência após investigações da polícia.



