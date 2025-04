Médico é indiciado por espancar cadela até a morte em Contagem (MG)

O médico Eliemar Dias da Silva, de 70 anos, foi indiciado por maus-tratos contra animais após ser flagrado por vizinhos espancando uma cadela no quintal de casa, em Contagem. O animal não resistiu às agressões. Uma perícia realizada nos cães comprovou o espancamento e o médico vai responder em liberdade por não ter antecedentes criminais.



Mesmo com o endurecimento das penas para maus-tratos, os casos continuam crescendo em Minas Gerais. Somente em janeiro deste ano, foram registradas 505 ocorrências, um aumento de 37,6% em relação ao mesmo período de 2024. Em todo o ano passado, foram mais de 4.500 registros desse tipo de crime no estado.



