Médico mastologista é condenado a 43 anos por estupro e importunação sexual em Itabira (MG)

O médico mastologista Danilo Costa foi condenado a 43 anos de prisão pelos crimes de estupro e importunação sexual. As vítimas eram pacientes e funcionárias do hospital onde trabalhava em Itabira, na região Central de MG. Danilo Costa cometeu os crimes por pelo menos 10 anos, aproveitando sua posição de autoridade. Seis mulheres foram identificadas como vítimas, e as investigações revelaram omissão por parte do hospital. Além da reclusão, ele deve pagar indenização por danos morais entre 100 mil e 400 mil reais. A Justiça informou o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais sobre a condenação. A defesa anunciou intenção de recorrer da sentença. A denúncia que iniciou a investigação foi feita por uma paciente de 52 anos, que relatou ataques durante uma consulta. A advogada das vítimas destacou que a condenação é um passo importante para a justiça.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!