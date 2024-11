Médico que assinou atestado de óbito de Lorenza de Pinho é inocentado em BH

O médico que assinou o atestado de óbito de Lorenza Maria de Pinho, a mulher que foi assassinada pelo promotor de justiça André de Pinho foi absolvido em segunda instância. A justiça entendeu que não há indícios de que o médico, Itamar Tadeu Gonçalves Cardoso, tenha fraudado o atestado de óbito para beneficiar o promotor.



A decisão de segunda instância confirma a decisão tomada em primeira instância, em novembro do ano passado. Na época, o médico já tinha sido inocentado da acusação de falsidade ideológica.



Lorenza foi morta no dia 2 de abril de 2021, aos 41 anos, em Belo Horizonte. O marido dela foi condenado a 22 anos de prisão pelo feminicídio. Veja a reportagem completa no vídeo acima.