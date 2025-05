Mega Dance promove disputa entre companhias de dança com mensagens de união, afeto e apoio

Seis companhias de dança participaram do Mega Dance 2025, em Belo Horizonte, no sábado (17). Todas levaram mensagens de união, afeto e apoio. A grande competição é promovida pela Força Jovem Universal e, além de divertir, também oferece apoio a toda uma garotada, que enfrenta dificuldades emocionais. O local do evento, no bairro Belvedere, na região Centro-Sul da capital mineira, ficou lotado.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.