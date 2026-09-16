Menina fica internada em CTI após ataque de abelhas em frente a escola na Grande BH
Enxame atingiu crianças e pedestres em Ibirité; motociclista ajudou a socorrer uma das vítimas, e aulas foram suspensas
Diante do risco de novos ataques, os alunos da escola foram liberados durante a tarde, e as atividades foram suspensas. A Polícia Militar também foi acionada para auxiliar no isolamento da área. Segundo os bombeiros, o enxame se dispersou após a queda da colmeia, ampliando a área atingida pelos insetos. As equipes permaneceram no local até que a situação fosse controlada. A corporação acertou com a direção da escola que a captura e a remoção das abelhas seriam realizadas durante a noite, período em que os insetos costumam se agrupar. Os militares retornaram ao endereço e finalizaram a ocorrência.
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