Logo R7.com
RecordPlus

Mercedes-Benz foge de abordagem policial, bate e invade loja em Belo Horizonte

Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (2), no Barro Preto; motorista apresentava possíveis sinais de embriaguez

MG no Ar|Do R7

  • Google News

Um carro de luxo, modelo Mercedes-Benz, bateu e invadiu uma loja no bairro Barro Preto, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (2). O acidente aconteceu por volta das 3h30, no cruzamento das ruas Uberaba e Barbacena, após o motorista supostamente tentar fugir de uma abordagem policial. Imagens de câmera de segurança flagraram o acidente (veja o vídeo abaixo). Segundo a Polícia Militar, o veículo branco foi visto trafegando em alta velocidade pela Avenida Olegário Maciel. Durante a perseguição, o motorista perdeu o controle da direção, bateu no meio-fio e, em seguida, atingiu o estabelecimento comercial.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.