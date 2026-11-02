Mercedes-Benz foge de abordagem policial, bate e invade loja em Belo Horizonte
Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (2), no Barro Preto; motorista apresentava possíveis sinais de embriaguez
Um carro de luxo, modelo Mercedes-Benz, bateu e invadiu uma loja no bairro Barro Preto, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (2). O acidente aconteceu por volta das 3h30, no cruzamento das ruas Uberaba e Barbacena, após o motorista supostamente tentar fugir de uma abordagem policial. Imagens de câmera de segurança flagraram o acidente (veja o vídeo abaixo). Segundo a Polícia Militar, o veículo branco foi visto trafegando em alta velocidade pela Avenida Olegário Maciel. Durante a perseguição, o motorista perdeu o controle da direção, bateu no meio-fio e, em seguida, atingiu o estabelecimento comercial.
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