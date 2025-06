Metrô em Belo Horizonte terá tarifa aumentada para R$ 5,80 a partir de julho

A partir de 1º de julho, a tarifa do metrô em Belo Horizonte será ajustada para R$ 5,80, representando um aumento de 5,45%. Desde maio de 2018, quando o bilhete custava R$ 1,80, houve sucessivos aumentos, incluindo um aumento significativo para R$ 3,40 em 2018 e R$ 4,50 em 2021. Após a privatização em 2023, o número de usuários aumentou para uma média de 90 mil por dia. O governo estadual autorizou o reajuste com base nos índices inflacionários previstos no contrato de concessão.



