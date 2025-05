Miliciano suspeito de assassinato no Rio de Janeiro é preso em BH durante operação

Um homem, de 28 anos, associado à milícia do Tubarão, foi preso em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, ele era procurado por um homicídio no estado do Rio de Janeiro e trabalhava em uma farmácia. A detenção foi resultado de uma operação conjunta entre a Polícia Civil carioca e a Polícia Militar de Minas Gerais. O suspeito não reagiu à prisão e está à disposição da justiça.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!