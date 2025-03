Militar reformado é preso após disparar contra bola de futebol de adolescentes em BH

Um jogo de futebol entre adolescentes nas ruas da região do Barreiro, em Belo Horizonte, terminou na prisão de um tenente-coronel da PM reformado. Segundo testemunhas, irritada com o barulho, a irmã do militar pegou a bola dos meninos e chamou o tenente-coronel. O militar, então, disparou três vezes contra o brinquedo.



A defesa do PM aposentado informou que não se pronunciará no momento, mas afirmou que o tenente-coronel reformado está preso em uma unidade da Polícia Militar e à disposição da Justiça.



A Polícia Civil confirmou a prisão em flagrante do tenente-coronel pelos crimes de disparo de arma de fogo e ameaça. Uma mulher e dois adolescentes envolvidos foram ouvidos e liberados.



