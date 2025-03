Minas Gerais registra 18.913 casos e oito mortes causadas por dengue

Segundo o Ministério da Saúde, os casos confirmados de dengue em Minas Gerais chegam a 18.913, e ainda há outros 36.440 em investigação. Os óbitos causados pela arbovirose também subiram de 5 para 8. Além da eliminação de focos de reprodução do mosquito transmissor da dengue, a outra forma de evitar a doença é a imunização.



A Qdenga, vacina contra a dengue, está disponível para crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos. A vacina está disponível nos 153 postos de saúde e também no centro de atenção a saúde do viajante. Além da dengue, Minas também registra 3.360 casos e uma morte causada pela chikungunia, outra doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.