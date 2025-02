Ministro Renan Filho discute obras no Anel Rodoviário de BH

O Ministro dos Transportes, Renan Filho, participará de evento, nesta quinta-feira (06), com a concessionária responsável pela gestão da BR-381. Na cerimônia, será apresentado o Plano de 100 Dias, um cronograma detalhando as primeiras ações voltadas à segurança dos motoristas que utilizam a estrada.



O ministro também se reunirá com o prefeito em exercício de Belo Horizonte, Álvaro Damião, para tratar da obra do Anel Rodoviário da capital mineira e desapropriações na própria BR-381/MG. Renan Filho comentou sobre a importância das obras, durante participação no MG No Ar, na manhã desta quinta.



“Minas vai viver, ao longo dos próximos anos todos, o maior ciclo de investimento rodoviário da história do estado. Isso é fazer valer um direito que o povo de Minas tem”, comentou Renan Filho.



