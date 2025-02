Moradores de BH e região metropolitana contabilizam prejuízos após forte chuva

A chuva voltou a atingir Belo Horizonte e a região metropolitana na tarde desta terça-feira (28), causando diversos alagamentos. No bairro São Joaquim, em Contagem, as ruas Safira e Águas Marinhas ficaram tomadas pela água. Um caminhão foi parcialmente submerso e o motorista precisou subir na carroceria até que a água baixasse. No bairro Lindéia, na região do Barreiro, os ventos fortes derrubaram um telhado na rua Flor da Páscoa. O telhado já foi desmontado e retirado da rua. Veja a reportagem completa no vídeo acima.