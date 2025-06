Moradores de Santa Luzia (MG) denunciam condição de ruas e escadaria sem corrimão

Os moradores do bairro Santa Rita de Cássia, em Santa Luzia, na região Metropolitana de Belo Horizonte, enfrentam problemas com a condição das ruas e uma escadaria sem corrimão, que dificulta a locomoção para idosos e pessoas com deficiência. "Já procurei ajuda em todos os lugares e não tive solução até hoje", relatou uma moradora. A comunidade pede melhorias na infraestrutura local. A Prefeitura de Santa Luzia foi procurada, mas ainda não enviou uma resposta.



