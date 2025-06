Moradores denunciam aumento de invasões e furtos em casas na Grande BH

Uma onda de invasões e furtos tem causado apreensão entre os moradores desde o início do ano, no bairro Europa, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Recentemente, uma mulher flagrou quatro criminosos saindo de sua casa com diversos objetos roubados, enquanto ela estava dentro do carro com seus filhos, sem poder agir. Câmeras de segurança registraram várias tentativas de arrombamento na região. A Polícia Militar foi chamada, mas os criminosos não foram localizados. Os moradores pedem reforço no policiamento para garantir a segurança. A Polícia Civil está investigando os casos relatados.



