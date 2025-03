Moradores denunciam falta de energia constante há pelo menos 60 anos em Ibirité (MG)

Moradores do bairro Jardim Ibirité, em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, denunciam que, diariamente, enfrentam problemas com a falta de energia elétrica, especialmente nos horários de pico, entre 18h e 21h. A rede elétrica do bairro, que foi instalada há cerca de 60 anos, não atende mais às necessidades da comunidade, segundo os moradores.



Em resposta, a CEMIG informou que realizará uma análise detalhada do circuito que atende a região do bairro Jardim Ibirité. A empresa pretende avaliar as causas das quedas de energia recentes e buscar soluções para resolver a situação o mais rápido possível.