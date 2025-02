Moradores denunciam lixão a céu aberto em BH

Moradores da região noroeste de Belo Horizonte denunciam um lixão a céu aberto, ao lado da via expressa, no trecho entre Belo Horizonte e Contagem, na região metropolitana de BH.



No vídeo enviado por um telespectador, é possível ver entulhos, móveis descartados e até mesmo cavalos e urubus circulando entre os dejetos. A situação se torna ainda mais alarmante pelo fato de o local estar em frente ao Ministério Público, o que evidencia o abandono e a falta de fiscalização.



Veja mais informações no vídeo acima.