Moradores denunciam ruas sujas de lixo após temporal em Santa Luzia (MG)

Moradores de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, passaram o dia, nesta quinta-feira (15), limpando as casas por causa do forte temporal. A principal reclamação deles é o lixo, carregado pela enxurrada e que ficou amontoado nas ruas. A Prefeitura de Santa Luzia informou que as ruas já estão sendo limpas e que grande parte do material, que desceu para as vias, veio de um descarte irregular. Veja a reportagem completa no vídeo acima.