Moradores encontram escorpiões em sujeira de bota-fora clandestino na Grande BH

Um bota fora clandestino tem se instalado em uma rua do bairro Gávea 2, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, trazendo problemas recorrentes há anos. Os moradores relatam a presença de insetos, cobras e escorpiões, ameaçando a saúde, especialmente das crianças. "Imagina um escorpião picar uma criança de dois anos", alerta uma moradora. Uma placa no local informa sobre a futura construção de uma UBS, mas não menciona prazos. "Já fizemos contato com a prefeitura, mas nada mudou", conclui um morador. O apelo é por soluções urgentes para resolver o acúmulo de lixo e melhorar a segurança na área.



