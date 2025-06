Moradores pedem proibição de trânsito de veículos pesados em rua íngreme de BH

Moradores do bairro Dom Bosco, região Noroeste da capital, enfrentam problemas com o tráfego de veículos pesados na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, que dá acesso ao Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Caminhões e carretas não conseguem subir a via íngreme, resultando em acidentes.



Em um dos casos, um motorista teve que pular da cabine quando o veículo começou a descer de ré descontrolado. Segundo um morador, "colocar uma placa informando os motoristas resolveria o problema." Os moradores pedem que a BHTrans proíba a circulação desses veículos na avenida devido à falta de sinalização adequada.



