Moradores protestam contra obras paradas em praças no bairro Pindorama, em BH

No bairro Pindorama, em Belo Horizonte, moradores estão insatisfeitos com a paralisação das obras em duas praças. Moradores apontam que a reforma, iniciada durante as eleições em 2024, não foi concluída, resultando em desperdício. Problemas incluem a remoção do piso antigo sem substituição e a falta de uma tela na quadra poliesportiva, que expõe crianças ao trânsito local. A prefeitura informou que a empresa responsável descumpriu o cronograma e um processo administrativo foi aberto. Outra praça também teve sua reforma, avaliada em quase R$300 mil, interrompida, com um muro inacabado e nenhuma intervenção adicional. Alexandre, que coordena um projeto esportivo, destaca que mais de 500 crianças utilizam o espaço, solicitando que as promessas de melhoria sejam cumpridas.



