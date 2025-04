Moradores protestam contra traçado do Rodoanel e desapropriações em Contagem (MG)

Moradores de Contagem, na Grande BH, protestaram neste domingo (6) contra o traçado proposto do Rodoanel. Famílias do bairro Estâncias Imperiais afirmam que uma empresa terceirizada esteve nas casas, tirou fotos e distribuiu um questionário socioeconômico, mas nenhuma informação oficial foi repassada sobre o futuro da comunidade. Os moradores exigem explicações claras sobre possíveis desapropriações e se opõem às intervenções previstas.



Em nota, a Prefeitura de Contagem informou que não enviou agentes municipais ao bairro e desconhece qualquer movimentação de representantes de outras esferas de governo nas residências. A administração também declarou que mantém posição contrária ao traçado atual do Rodoanel, proposto pelo governo estadual, por considerar que ele ameaça a bacia de Vargem das Flores e pode provocar impactos urbanos negativos, como a divisão de bairros da cidade.



