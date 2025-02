Morre motorista agredido a golpes de faca em BH

O motorista, que foi agredido a golpes de faca depois de uma briga de trânsito, morreu no hospital, neste domingo (19). O desentendimento, aconteceu na última quinta-feira (16), ao lado de um restaurante, na Avenida Sebastião de Brito, no bairro dona clara, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.



O autor atacou a vítima com um pedaço de madeira e uma faca na mão. O homem, de 36 anos, levou dois golpes de faca na barriga. Em seguida, algumas pessoas que estavam no local separaram a briga.



Segundo a Polícia Militar, o motorista de aplicativo Rodrigo Martins Guimarães, discutiu com o outro motorista na Avenida Cristiano Machado. Durante o bate-boca, o autor perseguiu Rodrigo até o restaurante onde aconteceram as agressões.



Rodrigo chegou a ser socorrido e levada para o pronto-socorro do Hospital João 23, mas não sobreviveu. Já o autor conseguiu fugir. A Polícia Civil investiga o caso.