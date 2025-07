Morte de professora é investigada como feminicídio; corpo será enterrado nesta terça (22) em BH

O enterro da professora de história Soraya Tatiana Bonfim, encontrada morta no último domingo (20), em Vespasiano, na Grande BH, acontece na manhã desta terça-feira (22). Soraya foi vista pela última vez na sexta-feira pelo filho, que relatou o desaparecimento à polícia após tentar sem sucesso entrar em contato com ela. A polícia investiga o caso como feminicídio e ainda não há suspeitos ou motivações definidas. O Colégio Santa Marcelina, onde lecionou por oito anos, manifestou luto pela perda da educadora. Colegas de trabalho destacaram a bondade e dedicação de Soraya, conhecida carinhosamente como Tia Tati.



