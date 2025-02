Moto com alarme e travas de segurança é furtada em shopping na Grande BH

Uma moto foi furtada por três homens na manhã desta quinta-feira (27) em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo estava equipado com travas e alarme, mas mesmo assim não impediu a ação dos criminosos.



O dispositivo de segurança, que custou R$300,00, era uma tentativa de prevenir furtos, mas acabou sendo deixado para trás pelos bandidos segundo o dono da motocicleta. O número de furtos de motos em Contagem aumentou 109% em 2024, conforme dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Foram registrados 1.117 casos no ano passado, contra 562 em 2023. Os relatos de furtos têm se multiplicado, especialmente no bairro Cabral.



