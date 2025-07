Moto estraga durante a fuga e suspeitos de roubar cuidadora de idosos são presos em BH

Uma cuidadora de idosos foi assaltada enquanto voltava do trabalho no bairro Paraíso, em Belo Horizonte. Durante o crime, os suspeitos simularam estar armados e levaram a bolsa, celular, cartão de crédito e R$200 da vítima. Na fuga, a moto dos criminosos estragou, obrigando-os a empurrar o veículo. A vítima pediu ajuda a policiais próximos, que rapidamente localizaram e prenderam os suspeitos. Um dos detidos, de 31 anos, estava com a vara de soltura no bolso, tendo sido liberado da prisão quatro dias antes do incidente. Felizmente, os pertences da vítima foram recuperados.



