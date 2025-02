Motoboy morre em acidente com carreta no Anel Rodoviário em BH

Jean Carlos Pereira Fernandes, um motoboy de 27 anos, morreu após se envolver em um acidente com uma carreta no Anel Rodoviário de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na altura do Bairro Olhos D'Água, na região do Barreiro, quando o motociclista bateu na traseira do veículo.



Com o impacto, o capacete que ele usava se soltou, o jovem sofreu traumatismo craniano e não resistiu. A frente da moto ficou completamente destruída. O motorista da carreta fez o teste do bafômetro, que deu negativo.



