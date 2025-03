Motociclista fica ferida após acidente durante apresentação do globo da morte em MG

Uma motociclista sofreu um acidente durante uma apresentação do globo da morte em um circo na cidade de Patrocínio, a 393 km de Belo Horizonte. A imagem mostra quando a moto parada dentro da estrutura é atingida por outro piloto da atração, que já rodava em alta velocidade. Após a batida, ela fica caída e os motociclistas param para socorrer. De acordo com a administração do circo, a vítima não se feriu com gravidade. Após o susto, os três pilotos ainda cumprimentaram o público antes da mulher ser levada para o pronto socorro, onde passou por uma avaliação e foi liberada.



