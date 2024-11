Motociclista morre após ser atingida pelas rodas de um ônibus em Itabira (MG)

Uma mulher morreu depois de ser atingida por um ônibus do transporte coletivo de Itabira, a 111 km de Belo Horizonte.



Em um vídeo de câmeras de segurança, é possível ver a vítima em uma motocicleta, seguindo pela rua, quando o ônibus passa por ela e faz uma curva. Neste momento, o veículo derruba a mulher da moto e passa com as rodas traseiras sobre a cabeça dela.



A vítima morreu na hora. O corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou o corpo para a funerária da cidade. A perícia também esteve no local para avaliar a dinâmica do acidente.