Motociclista morre atropelada por motorista inabilitado em cruzamento de Belo Horizonte

Uma motociclista, de 35 anos, morreu depois de ser atingida por um carro em um cruzamento no bairro São João Batista, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O motorista, de 62 anos, estava sem habilitação e com documentos do veículo vencidos. Moradores afirmam que acidentes graves são frequentes no local e já enviaram um abaixo-assinado à prefeitura. Eles planejam protestos para exigir melhorias na segurança.



