Motociclista morre bater com carreta em BH

Um jovem de 25 anos morreu, na madrugada desta quarta-feira(26), após bater com sua moto em uma carreta no bairro Independência, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O jovem havia acabado de deixar a namorada em casa minutos antes do acidente.



Segundo a polícia, a jovem, ainda em choque, foi até o local do acidente após saber do acidente. O motorista da carreta foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo, indicando que ele não havia consumido álcool. As causas do acidente ainda serão investigadas.



