Motociclista morre em acidente e tem celular roubado em BH

Um motociclista, de 37 anos, morreu na noite deste domingo (6) após perder o controle da moto e bater contra o meio-fio, na Avenida Abílio Machado, na região noroeste de Belo Horizonte. Segundo testemunhas, Luiz Fernando Rosa de Abreu seguia em direção ao bairro Alípio de Melo quando não conseguiu completar uma conversão e colidiu. Com o impacto, foi arremessado e morreu ainda no local. Moradores da região registraram em vídeo o momento em que um andarilho se aproximou do corpo e furtou o celular da vítima. Veja a reportagem completa no vídeo acima.