Motociclista morre em acidente grave no Anel Rodoviário de Belo Horizonte

Um acidente no Anel Rodoviário no sentido Vitória (ES) resultou na morte de um homem de 44 anos. A colisão ocorreu quando a moto bateu na traseira de um caminhão parado devido a uma pane mecânica. A passageira, de 36 anos, ficou gravemente ferida e foi levada ao hospital. O motorista do caminhão, de 36 anos, foi detido por homicídio culposo, sem indícios de embriaguez. A polícia aponta a falta de sinalização adequada como fator contribuinte, ressaltando a importância de usar cones e triângulos para alertar motoristas em caso de pane.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!