Motociclista perde controle e colide com carro parado em BH

Um motociclista perdeu o controle da moto e atingiu um carro estacionado na Rua Capivari, no bairro Serra, região centro-sul de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (25). Segundo testemunhas, o acidente aconteceu após o condutor ser fechado por outro veículo em um cruzamento conhecido por ser propenso a ocorrências de trânsito. A Rua Capivari, além de ser uma via de grande fluxo, possui um histórico de acidentes, especialmente em cruzamentos movimentados, o que tem gerado preocupações dos moradores sobre a necessidade de melhorias no trânsito da área.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.