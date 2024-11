Motorista adormece ao volante e causa acidente com três veículos no Anel Rodoviário, em BH

Um motorista de caminhão adormeceu ao volante e causou um acidente envolvendo três veículos no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira (29). O motorista, Wemerson, e seu irmão, sofreram apenas arranhões nas mãos. Com o impacto, o caminhão tombou na pista e a frente do veículo ficou destruída. Wemerson havia comprado o caminhão há oito meses, ainda está pagando o financiamento e não tinha seguro. Veja a reportagem completa no video acima.