Motorista bate em poste, causa congestionamento e atrapalha trânsito em estação de BH

Um acidente complicou o trânsito na avenida Antônio Carlos, na região da Pampulha, na manhã desta segunda-feira (19). Segundo testemunhas, uma caminhonete bateu em um poste no sentido Centro. A estrutura ficou caída sobre a pista do Move.



O acidente foi próximo a barragem da Lagoa da Pampulha. Segundo a BHTrans, o congestionamento atrapalhou a entrada e a saída de ônibus da Estação Pampulha, mas o fluxo já foi normalizado.



“Quando chegamos ao local, o motorista já havia evadido. A princípio, colidiu contra um poste de iluminação pública. O poste caiu na pista do Move e foi necessário ser cortado para ser retirado do local. As pistas ficaram todas paradas”, contou o sargento Jarede Douglas, da Polícia Militar.



O trânsito foi liberado e não há informações sobre pessoas feridas. A placa do veículo é do Rio de Janeiro e, segundo a Polícia Militar, estava regularizado.