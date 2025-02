Motorista de aplicativo é executado com 40 tiros em Contagem (MG)

Um motorista de aplicativo foi assassinado a tiros em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. A quantidade de disparos chamou a atenção: os peritos recolheram 40 cápsulas de calibres diferentes no local do crime.



A vítima, identificada como João Vitor dos Santos, de 23 anos, foi abordada por outro carro, que parou ao lado do veículo dele. Após o crime, o autor fugiu no sentido de Betim. Testemunhas disseram à polícia que ele teria ido ao bairro cobrar uma dívida. A polícia segue investigando o caso para apurar as causas do homicídio.



