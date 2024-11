Motorista de aplicativo é ferido com golpe de faca durante tentativa de assalto na Grande BH

Um motorista de aplicativo foi vítima de uma tentativa de assalto, em Belo Horizonte. Ao pegar um passageiro no bairro Morro Alto, em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, o homem foi atacado com uma faca. O motorista reagiu e conseguiu ferir o agressor, um adolescente de 17 anos. O jovem tentou fugir, mas foi detido pela polícia momentos depois. Apesar do susto, o motorista sofreu apenas um corte no pescoço e passa bem.