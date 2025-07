Motorista de aplicativo morre após agredir passageiro e policiais na Grande BH

O motorista de aplicativo Miqueias Carlos da Silva, de 34 anos, morreu após uma briga com um passageiro durante uma corrida em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. As imagens mostram o motorista sem camisa durante um surto. A corrida começou no bairro Santa Mônica, em Belo Horizonte, e um dos passageiros desceu antes do destino final. Em Sabará, Miqueias teria agredido o passageiro. A polícia foi chamada e utilizou uma arma de choque para imobilizá-lo. Quando já estava imobilizado, o passageiro agrediu o motorista com um chute na cabeça. Ambos foram levados à UPA local, onde a morte do motorista foi confirmada cerca de 40 minutos depois. A causa está sendo investigada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!