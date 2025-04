Motorista de caminhão é preso após polícia encontrar 862 kg de maconha em Itaguara (MG)

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 862 kg de maconha em um caminhão de pequeno porte na BR-381, em Itaguara, na região Metropolitana de Belo Horizonte. A droga estava sendo transportada do Mato Grosso para a capital mineira e, segundo a polícia, pertenceria a uma organização criminosa do Rio de Janeiro. No total, foram encontradas 763 barras da substância em um veículo utilitário. O motorista, de 29 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A operação segue em andamento para identificar outros envolvidos no esquema de transporte e distribuição da droga.



