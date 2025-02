Motorista de Porsche, que estaria em alta velocidade, provoca acidente em BH e deixa cinco feridos

O motorista de um carro esportivo de luxo se envolveu em um acidente na avenida Carlos Luz, no bairro Caiçara, na região noroeste de Belo Horizonte. Segundo testemunhas, ele estava em alta velocidade quando bateu em outro carro. Cinco pessoas foram atendidas pelo Samu.



No carro de luxo, estavam o condutor, de 21 anos, e dois amigos, entre eles, o dono da Porsche. André Victor estava no banco do carona, ele tem cerca de 100 mil seguidores em uma rede social, gostava de ostentar no perfil que não sabia dirigir, mesmo assim comprou o carro dos sonhos, avaliado em R$800 mil.



Os carros estavam com a documentação em dia, mas a carteira do motorista do carro atingido pela Porsche estava vencida.



Veja mais informações no vídeo acima.