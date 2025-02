Motorista diabético teria tido pico de insulina provocado acidente com ônibus em BH

Um ônibus desgovernado atingiu um viaduto no Complexo da Lagoinha, na região Noroeste de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (13). Uma testemunha relatou que o motorista chegou a desmaiar. A BHTrans confirmou que ele passou mal ao volante com possível pico de insulina, já que seria diabético. O acidente envolveu o coletivo da linha 9503, que faz o trajeto entre Taquaril e Jaraguá.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, 15 pessoas ficaram feridas, incluindo um pedestre. Todos os feridos foram encaminhados a hospitais de Belo Horizonte, mas, por sorte, nenhum outro veículo foi atingido.



A Prefeitura de Belo Horizonte lamentou o ocorrido e informou que o motorista passou mal ao volante. A administração pública ressaltou que todas as circunstâncias do acidente serão investigadas pelos órgãos responsáveis.